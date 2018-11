Zorgbedrijf organiseert lezing over dementie Wannes Vansina

05 november 2018

Op aangeven van de woonzorgcentra en in samenwerking met de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver organiseert Zorgbedrijf Rivierenland een gratis lezing om alle betrokkenen bij personen met dementie te ondersteunen. Dat op 8 november van 19 tot 21 uur in lokaal dienstencentrum De Schijf in Mechelen. Spreker is Marinus van den Berg, een auteur met een jarenlange ervaring als pastor in een verpleeghuis in Nederland. “Met deze lezing richten we ons in eerste instantie tot familieleden van personen met dementie maar ook zorgverleners zijn welkom. Want voor hen is werken voor en met personen met dementie ook niet altijd evident”, zegt Odette Vercraeye, ondervoorzitter van Zorgbedrijf Rivierenland. Inschrijven is nodig en kan via www.zorgbedrijfrivierenland.be of telefonisch bij de woonzorgcentra en de bibliotheek van Sint-Katelijne-Waver.