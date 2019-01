Zoon zoekt werk van moeder en kunstenares Edith Van Driessche: “Ik wil haar de plaats geven die ze verdient” Wannes Vansina

11 januari 2019

17u25 0 Mechelen “Wie bezit er nog werk van mijn moeder Edith Van Driessche?” Marc Meysmans uit Mechelen (56) is gestart met het inventariseren van het werk van de textielkunstenares. Hij hoopt zijn moeder zo meer de plaats te geven in de kunstwereld die ze verdient. Zo wil hij het Modemuseum (MoMu) in Antwerpen overtuigen haar werk te collecteren.

Edith Van Driessche woonde en werkte haar ganse leven in Mechelen, waar ze in 2015 op 82-jarige leeftijd ook overleed. Ze legde haar ziel vooral in haar wandtapijten, maar zou door omstandigheden gedwongen naast exclusieve kleding ook voor een breder publiek hebben gemaakt. Dat de kunstenares niet de waardering krijgt die ze verdient, heeft ze deels aan zichzelf te wijten. Ze kreeg in 2008 ter ere van haar 75ste verjaardag een tentoonstelling in Cultuurcentrum Mechelen, maar het was op dat ogenblik 20 jaar geleden dat ze nog had geëxposeerd. “Het interesseerde mij niet”, verklaarde ze bij de opening.

Zo herinnert Marc zich ook zijn moeder. “Ze was bezig met haar werk. Als er geen aanleiding was voor een expo, dan kwam die er ook niet. Zichzelf in de kijker zetten, was echt haar ding niet. Daardoor bleef haar werk ondergewaardeerd, dat hoor ik van overal.” En werken deed ze, véél. Vaak bij haar thuis in de Kadodderstraat, waar ze ook een winkel had. Maar ook lang na haar pensionering bleef ze creëren. “Het laatste jaar van haar leven verbleef ze in een rusthuis, maar ook dan nog. Textiel ging toen niet meer, dus werkte ze met papier”, vertelt Marc Meysmans, het enig kind van de kunstenares.

Hij lanceerde onlangs een website om het werk van zijn moeder in de kijker te houden. “Niet alleen voor het publiek dat bekend is met haar oeuvre, maar ook om de jongere generatie kennis te laten maken met werk van iemand uit de eerste generatie moderne textielkunstenaars.” Moeilijker: een totaaloverzicht krijgen van haar werk. Hij doet een oproep aan bezitters om zich bij hem te melden. “Er is heel veel van haar werk in particulier bezit. Ik zou graag weten welk werk of kledingstuk zich waar bevindt, een foto zou het compleet maken. Het is het moment om het te doen, want veel van de klanten van ons moeder komen op leeftijd.” De fiere zoon zou graag stukken terugzien. “Ik ben ermee opgegroeid, vergroeid.”

Maar doelstelling is toch vooral meer aandacht te trekken op het werk van zijn moeder, bijvoorbeeld van het MoMu. Dat heeft nu drie werken in bezit , waarvan er momenteel trouwens eentje wordt tentoongesteld tijdens de expo ‘Soft’ in het Verbaet Center. “Hoe breder het beeld is dat we kunnen schetsen aan het MoMu, hoe groter de kans is dat hun belangstelling groeit om haar kleding te gaan documenteren en collecteren. Er is nog een weg te gaan, maar hopelijk krijgt de kleding van Edith daar een goede plaats.”