Zomerkermis op Grote Markt van start 28 juni 2018

02u44 2

Op de Grote Markt van Mechelen is woensdag de zomerkermis van start gegaan. De kramers zijn in hun nopjes. "Mechelen is voor ons elk jaar het begin van het hoogseizoen."





Tot en met 10 juli zorgen 32 attracties en eetkramen voor vertier en lekkers voor groot en klein, waaronder voor Mechelen twee nieuwe: een waterballenkraam en een 5D-cinema. "Kermis draait voor 90 procent op traditie. De meeste mensen komen voor de klassiekers", zegt voorzitter Steve Severeyns. Hij en zijn collega's komen elk jaar graag naar de Dijlestad, want het markeert het begin van de zomer en het hoogseizoen. "De examens en de stress zijn gedaan, de vakantie begint. Het zorgt elk jaar voor een enorme opkomst. Ik denk dat we dagelijks minstens 10.000 bezoekers mogen verwelkomen." De zomerkermis is open vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 22 uur, alle andere dagen van 16 tot 21 uur. Op 1 juli zorgen clowns en bellenblazers voor extra vertier, op 7 juli maken prinsessen en superhelden hun opwachting. 4 juli is familiedag, afsluiten gebeurt op 10 juli met een aanwezigheidstombola. Via www.kermis-feest.be/nl/bon-reduction-korting/255/de-kermis-in-mechelen kan men vier kortingsbons afprinten. Vandaag vindt voor het eerst een prikkelarm moment plaats tussen 13 en 15 uur voor bezoekers die niet goed tegen de luide muziek en flikkerende lampen kunnen. (WVK)