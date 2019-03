Zineb El Boussaadani nieuwe voorzitter J@M. “Meer aandacht voor meisjes” Wannes Vansina

27 maart 2019

09u10 0 Mechelen De vzw J@M heeft sinds dinsdagavond een nieuwe voorzitter: gemeenteraadslid Zineb El Boussaadani (Groen). De komende zes jaar zal ze de Mechelse kinder- en jeugdwerking leiden.

“Ik ken de jongerenwerking al vele jaren. Ik was al actief bij J@M nog voor ik in de politiek stapte”, zegt Boussaadani. J@M ondersteunt jongeren op vlak van onderwijs en tewerkstelling, maar biedt ook zinvolle vrijetijdsbesteding aan. Iets waar de nieuwe voorzitter wil uitdiepen. “Vrijetijdsbesteding is superbelangrijk om zich te ontwikkelen. We laten elk kind z’n talent ontdekken, van cultuur tot sport, en moedigen dat talent ook aan.”

Daarnaast wil ze de drempel om naar J@M te komen verlagen – het moet duidelijk zijn dat de werking er is voor álle Mechelse kinderen en jongeren - en ouders beter betrekken. Bijzondere aandacht heeft ze voor meisjes. “Het is voor hen niet altijd gemakkelijk om hun plek te vinden in de werking. Of thuis. Ze hebben nood aan een plek waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn, waar ze op hun gemak zijn. Dat platform wil ik creëren.”

J@M is momenteel actief op negen locaties in de stad: Abeel, Vennekant, Arsenaal, El Kantra, Oase, Betha, Oud-Oefenplein, Nekkerspoel en Otterbeek. El Kantra en Oase zullen later dit jaar samenvloeien tot J@M Centrum op de vroegere Ovam-site. In de verschillende kinderwerkingen van J@M worden op jaarbasis 1.125 vrijetijdsactiviteiten aangeboden. Er werd bijna 25.000 keer gebruik gemaakt van huiswerkbegeleidingsmomenten.