Zieke Daminka Leys volgt school dankzij Bednet: “Zonder zou ik mijn jaar moeten overdoen” Wannes Vansina

14 maart 2019

09u04 0 Mechelen Verschillende scholen nemen vrijdag deel aan de Nationale Pyjamadag, een dag om leerlingen die niet naar school kunnen wegens langdurige ziekte een hart onder de riem te steken. Daminka Leys (12) uit Leest verkeert in die situatie. “Ik mis mijn vriendinnen, maar dankzij Bednet hoef ik tenminste mijn jaar niet over te doen.”

Voor veel kinderen zal het vrijdag wat onwennig aanvoelen om in pyjama naar school te gaan, maar voor Daminka is het dagelijkse kost. Zij kan niet naar de klas. Een psychische aandoening weerhoudt haar ervan. “Ik voel mij niet goed in mijn hoofd”, vertelt ze dapper. Het voelt voor Daminka aan alsof de ganse wereld op haar schouders rust. Ze trekt zich alles heel erg aan, met aanvallen van migraine en buikpijn tot gevolg.

Sinds december blijft ze op doktersadvies thuis. De directrice van haar school, Klim-op in Tisselt, stelde prompt Bednet voor. “We zijn direct op de kar gesprongen en het is supersnel gegaan. Op veertien dagen was alles geregeld en vervolgens zijn we supergoed begeleid geweest”, zegt papa Luc Leys. “We wisten dat Bednet bestond, maar nu we er in zitten, waarderen we het nog meer”, zegt mama Sanne Vloebergh.

Daminka troont ons mee naar haar bureautje in de leefkamer. Van achter de laptop volgt ze er dagelijks de les. “Dit is mijn werkplan. De groene lessen moet ik doen, de blauwe mag ik doen”, toont ze. Moeten is een groot woord: gaat het niet, dan gaat het niet. Het meisje logt in en krijgt haar klas te zien. Ze kan het beeld bewegen en inzoomen. ‘Haar vinger opsteken’ doet ze met een druk op de knop. De klas blijkt net bezig met een toets wiskunde. De juf laat Daminka weten dat ze niet hoeft mee te doen, maar het kan wel. Naast haar laptop staat een printer en scanner om vlot lessen, taken en toetsen uit te wisselen.

Het loopt prima. Daminka kan de leerstof probleemloos verwerken, ook omdat een juf wekelijks nog eens vier uur aan huis komt om haar te begeleiden waar het moeilijker gaat. Ze deed ook al een boekbespreking voor de camera en stelde een onderzoek voor. “Ik was bezorgd dat ik mijn jaar zou moeten overdoen, maar dat hoeft nu niet meer. Volgend jaar ga ik kinderverzorging studeren in Sint-Norbertus in Duffel.” Een A-richting had ook gekund, maar haar ouders willen de druk laag houden, Daminka rust gunnen.

Die heeft ze ook nodig, want het ziet er niet naar uit dat ze snel weer volledige dagen naar Klim-op kan. Haar herstel vraagt tijd. Bedoeling is om haar stapsgewijs weer naar school te laten gaan, te beginnen met een uur per dag. “Wat ik mis? Mijn vriendinnen”, treurt Daminka. Al is ook daar aan gedacht. De juf richtte ’s middags een praatmomentje in voor haar vrienden zodat ze elkaar kunnen spreken. “Op dat ogenblik vrolijkt ze helemaal op”, zegt Sanne. En uiteraard komen ze ook op bezoek. De situatie leidt soms ook tot grappige toestanden. Zo betrapte Daminka enkele jongens eens toen die in de klas kattenkwaad uitstaken. “Ze schrokken nogal toen ik plots op het scherm verscheen”, lacht ze.

De drie zussen en twee pleegzussen zijn niet jaloers dat Daminka niet naar school moet. Zij zien ook hoe het meisje afziet. De oudste, Dylka (18), zit in het zesde middelbaar, maar ook zij trekt vrijdag in pyjama naar school, ook al moet ze daarvoor de trein nemen. “Ze is vastbesloten. Ze wil Bednet in de kijker stellen en gelijk heeft ze. Het is zo’n fantastisch mooi project”, besluiten de ouders.