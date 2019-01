Zeventiger sinds zaterdag verdwenen TVDZM

06 januari 2019

De 74-jarige John Krahe uit Mechelen is sinds zaterdag spoorloos. De Federale Politie en de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket verspreidden intussen een opsporingsbericht. “De zeventiger verliet op zaterdag zijn woning in de Tuinbouwstraat”, meldt de Federale Politie. “Vermoedelijk tussen middernacht en 9.30 uur ’s ochtends.” Sindsdien ontbreekt elk spoor van de man. De 74-jarige Mechelaar is 1 meter 70 lang en struis gebouwd. “Hij draagt ook een bril”, klinkt het nog in het opsporingsbericht van de Federale Politie. “De mag draagt vermoedelijk een zwart met grijs gestreepte broek, blauwe sneakers en een blauwe stoffen jas.”

Politie en parket vragen nu om meteen met hen contact op te nemen indien u meer informatie heeft over deze zaak. “Dat kan via dit tipformulier op onze website of via het gratis telefoonnummer 0800/30.300”, besluit de politie.