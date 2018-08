Zeventiger dakloos na uitslaande dakbrand SCHADE IS GROOT, WONING BUREN BLIJFT GEVRIJWAARD TIM VAN DER ZEYPEN

11 augustus 2018

02u24 0 Mechelen Een 70-jarige bewoonster van een woning in de Nieuwstraat heeft gisteren haar huis in vlammen zien opgaan. De brand woedde hevig, maar niemand raakte gewond. De woning van een aanpalende woning kon gevrijwaard worden.

Buurman Kris Wittevronghel (33) merkte samen met zijn vrouw de brand als eerste op. "Er kwam rook uit het dak en ik ben meteen naar de buren gelopen. De bewoonster stond buiten en ik ben naar binnen gelopen. Om te kijken vanwaar de rook kwam", vertelt Kris. "Op het zolder zag ik een smeulbrand. Er was een gat achteraan het dak van de woning. Ik probeerde nog te blussen, maar er was geen beginnen aan." De brand breidde zeer snel uit. De 33-jarige buurman verwittigde de hulpdiensten en die kwamen massaal ter plaatse. Bij hun aankomst sloegen de vlammen uit het dak. "Ik schrok ervan hoe snel de brand was uitgebreid", aldus Kris.





Dak ingestort

De brandweer startte met de bluswerken en kregen het vuur snel onder controle. Alleen was het te laat om de woning te redden. "Het dak stortte in een mum van tijd in", luidt het in de buurt. De schade in de woning is bijzonder groot. "De woning van de bewoonster is onbewoonbaar verklaard", vult burgemeester Paul Verbeeck (CD&V) verder aan. "De bewoonster kan opgevangen worden door familie. Mocht dat niet het geval zijn, dan bieden wij wel een oplossing." De bewoonster raakte overigens niet gewond. Ze werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. "Preventief", klinkt het bij de Nijlense burgemeester. "De vrouw liep geen brandwonden op, noch ademde ze te veel rook in. Ze was erg aangedaan en werd opgevangen."





Naast het ingestorte dak was er verder in de woning heel veel rook- en waterschade. "We hebben ons tijdens de bluswerken voornamelijk gefocust op de aanpalende woning", zeggen de hulpdiensten. "Wij hebben kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de woonst van de buren."





Alleen kregen de bewoners wel wat rook binnen en was er verder ook wat waterschade. De vlammen tastten verder ook nog enkele dakpannen aan. Er ontstond een gat in het dak. "We hebben nagekeken of het vuur alsnog niet in het dak van de buren zat. Gelukkig was dit niet het geval", besluiten de hulpdiensten. De brandweer maakte het gat dicht met een zeil, de woonst van de buren werd niet onbewoonbaar verklaard. Uit veiligheid werd ook de puntgevel verstevigd zodat deze niet kon vallen bij hevige rukwinden.





Zoveelste tegenslag

De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. Vermoedelijk ontstond deze door een probleem met de zonnepanelen. "Eens die in brand staan, is er geen beginnen aan. Het lijkt wel een fakkel", klinkt het bij experts. Ook volgens Kris ontstond de brand vermoedelijk door de zonnepanelen. "Ik wou er ook plaatsen maar ga er me toch even verder over informeren", besluit de buurman. In de buurt wordt met heel wat medeleven gereageerd. De bewoonster is er graag gezien. "Ze heeft zoveel meegemaakt. Haar man stierf enkele jaren geleden, enkele maanden terug werd ze aangereden. Dit is de zoveelste tegenslag die ze moet verwerken", zeggen buurtbewoners nog.