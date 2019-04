Zeventienjarige illegaal opgepakt bij fietsdiefstal TVDZM

10 april 2019

16u15 0 Mechelen De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft een zeventienjarige man opgepakt. Hij verbleef illegaal in ons land. De tiener was op het moment van zijn arrestatie een fietsslot aan het manipuleren.

De tiener werd opgemerkt in de buurt van het Koning Albertplein omstreeks 10.45 uur. De man werd opgemerkt door een getuige die zag hoe hij zich verdacht gedroeg in de omgeving van de fietsenstalling van het station. “Hij was er enkele fietssloten en fietsen aan het manipuleren”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Wanneer we de jongeman arresteerden, kon hij geen uitleg geven waarom hij er aanwezig was. In de directe omgeving werd een fiets gevonden waarvan het fietsslot was overgeknipt.”

De tiener was verder ook nog in het bezit van een rugzak. Daarin werden een ijzerzaag en een schroevendraaier gevonden. De spullen werden in beslag genomen, de tiener meegepakt naar het politiekantoor. Daar bleek dat hij illegaal in ons land verbleef. Na zijn verhoor werd hij ter beschikking gesteld van het parket en de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel..