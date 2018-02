Zeventien rijbewijzen ingetrokken 06 februari 2018

02u42 0

Tijdens verschillende alcoholcontroles afgelopen weekend heeft de lokale politiezone van Mechelen-Willebroek maar liefst zeventien rijbewijzen ingetrokken. En dat hadden er drie meer moeten zijn. "Alleen waren de bestuurders niet allemaal in het bezit van een rijbewijs. Hun auto werd aan de kant gezet met een wielklem", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Van alle gecontroleerde bestuurders hadden er zes drugs in hun bloed, nog eens vier andere autobestuurders testten naast cocaïne of cannabis ook positief op overmatig gebruik van alcohol. Tot slot waren er tien autobestuurders die enkel te veel hadden gedronken. Zij hadden tussen de 0,9 en 2,3 promille in hun bloed.





Tijdens de controles moesten ook zeven autobestuurders hun wagen voor drie uur aan de kant laten staan, negen anderen deden dat voor zes uur. "Een autobestuurder had 1,2 promille in zijn bloed. Na de controle reed hij gewoon verder. De man werd aan de kant gezet en mocht opnieuw blazen. Het promillegehalte was niet gezakt en kreeg een bijkomend proces-verbaal. Dit keer een om te rijden - onder invloed - zonder een rijbewijs. (TVDZM)