Zeven oldtimers in de as gelegd BRAND BREEKT UIT IN LOODS ACHTER AUTOGARAGE TIM VAN DER ZEYPEN

12 juli 2018

02u51 2 Mechelen Bij een zware brand gisteren zijn zeven oldtimers en een volledige loods uitgebrand. De oorzaak van de brand langs de Oude Baan ter hoogte van autogarage Volvo Vermant wordt onderzocht. Niemand raakte gewond.

De brand brak uit omstreeks 11 uur. Nils Lemmens, verkoper bij Volvo, was een van de eerste die de brand had opgemerkt. "Ik stond op de parking en was bezig met een klant. Plots zag ik rook, die zwarter werd met de seconde. Ondertussen hoorde ik enkele mensen vloeken", vertelt Nils. "Ik heb de brandweer gebeld en ben gaan kijken. Intussen sloegen de vlammen al uit de loods." De vuurzee woedde bijzonder hevig en kon snel uitbreiden. In een mum van tijd stond de hele loods in lichterlaaie. "Bij onze aankomst sloegen de vlammen zelfs metershoog", vult kapitein Juliaan De Bie van brandweerzone Rivierenland aan. "We hebben de brand aangevat langs twee kanten. Omdat we vreesden voor overslag naar de woning en de autogarage aan de achterkant."





Oldtimers

De brandweermannen kregen het vuur snel onder controle, maar de loods brandde volledig uit. De eigenaar renoveert oude wagens. Op het moment dat de brand uitbrak, stonden er een achttal oldtimers gestald. Het ging onder meer om een oude Mercedes cabrio, een Morris Minor, een Austin Healey en een Volvo. Die stond onder een brug in de loods waarop tot slot nog een De Tomaso stond. "Zeven auto's gingen mee op in de brand, een auto werd door de aanwezigen nog naar buiten gereden. Of deze gered kan worden, is nog niet duidelijk", klonk het nog. Of de auto's allemaal eigendom zijn van de eigenaar van de loods is eveneens niet gekend. Wel geweten is dat schade niet enkel emotioneel, maar ook financieel bijzonder hoog is.





Ook bij autogarage Volvo was er schade door de brand. "Al bleef die beperkt", zegt Volvo-verantwoordelijke Johan Sterckx. "Door de hitte die gepaard ging bij de brand barstte een raam." De brand ging ook gepaard met een hevige rookontwikkeling en die zorgde voor een hevig brandgeur in de buurt van het bedrijvenpark in Mechelen-Noord. Bij de brand raakte gelukkig niemand gewond. "Dat is uiteindelijk het belangrijkste", besluit Nils. "Ik hoorde hen roepen en vreesde dat er nog iemand vastzat in de loods. Gelukkig was dat niet het geval."





Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets geweten. "Vermoedelijk ontstond die accidenteel", vertelt de brandweerkapitein nog. "Op het moment dat de brand uitbrak, waren er mensen aan het werken." De lokale politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. Tijdens de bluswerken werd de Oude Baan en Emmaüsdreef afgesloten voor het verkeer. De brandweer tot slot moest nog enkel uren nablussen.