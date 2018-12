Zeven kinderdagverblijven creëren 86 inkomensgerelateerde plaatsen Wannes Vansina

14 december 2018

De Vlaamse regering heeft beslist om meer in te zetten op inkomensgerelateerde plaatsen in de kinderopvang. Voor Mechelen gaat het om 86 plaatsen. 36 plaatsen in het Toverbos en het Stationneke worden dankzij de beslissing inkomensgerelateerd. Daarnaast komen er in totaal vijftig nieuwe plaatsen aan inkomenstarief bij in vijf kinderdagverblijven: De Zonnebloem, Het Zonnebloempje, Malki, Patapoef en Het Stationneke. “Een hoger aantal opvangplaatsen waarvan de prijs bepaald wordt volgens het inkomen, betekent een financiële meevaller voor veel gezinnen”, aldus Koen Anciaux, schepen van Kinderopvang (Open Vld).