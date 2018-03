Zeven jaar cel voor schutter Nekkerspoel ZWARE STRAF NA SCHIETPARTIJ TUSSEN RIVALISERENDE FAMILIES ELS DALEMANS

02u57 0 Mechelen De schutter van de schietpartij in Nekkerspoel in juni 2017, waarbij een voetganger werd beschoten vanuit een wagen, krijgt een gevangenisstraf van zeven jaar effectief. Ook zijn kompanen werden door de correctionele rechtbank van Mechelen fors gestraft voor hun aandeel in het incident.

De vechtpartij en schietpartij op 1 juni 2017 waren het gevolg van een al langer bestaande vete tussen twee rivaliserende families uit de Mechelse wijk Nekkerspoel. Overdag werd de jongste zoon van de familie E.K, Abderrahman, op straat zwaar aangepakt door een groep vechtersbazen. Op de beelden van de bewakingscamera's is duidelijk te zien hoe één van hen, Soufiane B, de jongere broer ervan langs geeft. Soufiane B kreeg voor deze feiten donderdag 120 uur werkstraf en moet zijn slachtoffer een morele en materiële schadevergoeding van 2.500 euro betalen.





Wraak

Maar die vechtpartij was nog maar het begin. Diezelfde avond in juni besloot de familie E.K. wraak te nemen. Abderrahman, Abdelaziz en Said E.K gingen samen met hun chauffeur Nizar B op zoek naar de rivaliserende familie. In de Nekkerspoelstraat zagen ze Abdelkarim B., de broer van de dader van de vechtpartij. Abdelaziz E.K vuurde aan het kruispunt met de Sint-Rumoldus- en de Grote Nieuwedijkstraat vanuit de voorbijrijdende wagen drie keer in de richting van de man. De kogels misten maar nipt hun doel en kwamen terecht in een leegstaand gebouw dat net werd verbouwd tot kindercrèche.





Racisten!

Niet enkel de gebeurtenissen op het moment zelf, maar ook het sms-verkeer dat aan het schietincident vooraf ging, toont aan wat de plannen van Abdelaziz E.K. waren, aldus de rechter. De schutter repliceerde meteen met zijn visie op de feiten: "Je moet rechtvaardiger zijn! In Mechelen straft men Marokkanen altijd zwaarder van Belgen, vaak voor niets. Jullie zijn racisten!" De man werd daarop de zaal uitgeleid. Hij kreeg van de correctionele rechtbank een forse straf van zeven jaar effectief.





Bestuurder van de wagen Nizar B, die zelf elke betrokkenheid ontkent, kreeg als mededader vijf jaar met probatieuitstel. Hij moet een hele reeks voorwaarden naleven, en kreeg onder andere het verbod om de broers E.K. nog te ontmoeten. De twee jongste broers Said en Abderrahman E.K., die achterin het rijdende voertuig zaten, kregen elk een gevangenisstraf van 15 maanden. Zij beweren dat zij niet wisten dat Abdelaziz een wapen bij zich had. Volgens hen was het niet de bedoeling iemand te doden, enkel om terug te vechten.