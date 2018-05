Zeven gewonden bij ongeval met vier voertuigen aan McDonald's 07 mei 2018

02u32 3 Mechelen Op de N16 in Mechelen ter hoogte van McDonald's zijn gisteren rond 9.30 uur drie wagens en een vrachtwagen tegen elkaar gebotst. Er vielen zeven gewonden.

"Vermoedelijk werd de bestuurder van een van de betrokken voertuigen onwel en gebeurde het ongeval door een van de daaropvolgende manoeuvres", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De ravage was groot. Een van de auto's ramde een omheining van de N16 die de Dijle naast de rijbaan afschermt. Een ander voertuig ging aan het tollen en belandde op zijn dak.





"Het was best schrikken", vertelt Joachim Van der Goten (30). Hij was samen met zijn vriendin en twee kinderen op weg naar zijn zus. "De oudste dochter zou er gaan spelen. Bij het vertragen kregen we plots uit het niets een hevige klap achteraan", gaat Joachim verder. Meteen na de klap gingen de airbags open, wellicht belandden ze daarna op hun dak door een aanrijding met de oplegger van de vrachtwagen. "Ik keek meteen achter mij om de kinderen te controleren. Op dat moment denk je alleen maar aan hen. Zij waren gelukkig ok maar wel in shock", aldus Joachim nog. "Omstaanders hebben meteen geholpen. Eerst met de kindjes. Daar zijn we hen dankbaar voor."





Na het ongeval kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse. Er waren verschillende ziekenwagens nodig uit de directe omgeving om de gewonden naar de ziekenhuizen te brengen.





Bij het ongeval vielen er in totaal zeven lichtgewonden. Zij mochten het ziekenhuis opnieuw verlaten. (TVDZM)