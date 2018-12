Zestig dagen rijverbod voor negeren van drugsverbod TVDZM

26 december 2018

De rechter in Mechelen heeft Lucas G., een 28-jarige Spanjaard die om het half jaar naar België komt, een rijverbod opgelegd van zestig dagen. Hij zal ook een geldboete moeten betalen van 2.000 euri. De twintiger moest eerder deze maand voor de rechter verschijnen omdat hij zijn voorwaarden niet had nageleefd. De jongeman werd een tijdje geleden veroordeeld door de politierechtbank in Mechelen omdat hij onder invloed van cannabis had gereden. De straf was echter met uitstel en de twintiger kreeg voorwaarden opgelegd. Een daarvan was het verbod om drugs te gebruiken. “Alleen bleek hij een tijdje geleden opnieuw positief te testen op het gebruik van drugs”, aldus het parket. “Verder vertrok hij een tijd naar Spanje zonder dat te laten weten aan de justitie-assistent.” Het parket vroeg de herroeping van het eerste vonnis door de politierechter. De man gaf de feiten op zitting toe. “Ik speel in een bandje en ik heb meegerookt met vrienden”, gaf de 28-jarige toe.