Zestienjarige fietsdief opgepakt TVDZM

19 april 2019

08u20 0

Een zestienjarige jongeman uit Mechelen is opgepakt voor het plegen van een fietsdiefstal. Die vond plaats in Dobbelhuizen. “Onze collega’s gingen ter plaatse en konden op basis van een buurtonderzoek een mogelijke verdachte identificeren”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Toen we de verdachte opzochten in de ouderlijke woning, troffen we de gestolen fiets aan voor de woning.” De tiener werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij is geen ongetekende voor het gerecht. De fietser werd intussen al teruggeven aan het slachtoffer.