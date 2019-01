Zestien scholen in regio Mechelen-Lier krijgen subsidies voor bouw- en verbouwplannen Els Dalemans Antoon Verbeeck Kristof De Cnodder

18 januari 2019

18u35 0 Mechelen Zestien scholen in de regio Mechelen-Lier krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) subsidies voor scholenbouwprojecten. Dat geld kan gebruikt worden om gebouwen te vernieuwen, te moderniseren of uit te breiden. Wij stellen enkele projecten aan u voor.

De basisschool van het Lierse Sint-Gummaruscollege in Lier krijgt 178.500 euro. Dat geld wordt gebruikt om een aanpalende woning in de Lisperstraat aan te kopen en te verbouwen. “We gaan één bijkomende klas voor onze kleuters creëren, een ploeterklas, een zorglokaal en een paar vergaderlokalen”, zegt directeur Yves De Haes. “We bekijken op dit moment de plannen met een architect, het is nu nog niet duidelijk wanneer de verbouwing exact van start gaat en hoeveel die gaat kosten. Het doel van deze investering is om iedereen in de toekomst wat meer ruimte en comfort te bieden.”

De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Lier krijgt 108.710 euro. “Wij gaan onze stookplaats vernieuwen en de 178 ramen in onze school vervangen door beter isolerend glas”, zegt directeur Gio De Weerd. “Onze gebouwen worden op die manier veel energiezuiniger. Lokalen die we niet meer gebruikten omdat we ze moeilijk kunnen verwarmen, zullen we nu weer maximaal kunnen benutten.” De werken starten maandag al.

Het Gemeentelijk Technisch Instituut Duffel zal een subsidie van 960.114,71 euro investeren in een extra verdieping voor de middenblok van de school. De buren van de Gemeentelijke Basisschool ‘t Kompas ontvangen 89.885,29 euro, geld dat naar de schoolblok van de kleuters gaat. “De huidige ramen en deuren voldoen niet meer aan de hedendaagse normen, dus worden ze vervangen”, aldus onderwijsschepen in Duffel Lili Stevens (CD&V).

De Gemeentelijke Vrije Basisschool Sint-Calasanz in Nijlen liet eerder al de wijkschool opwaarderen met nieuwe ramen, deuren en sanitair. Nu wordt ook de sanitaire blok van de hoofdschool aangepakt met een subsidie van 67.676 euro.

De Vrije Basisschool in Berlaar broedt al 12 jaar op bouwplannen, en krijgt nu eindelijk 673.641 euro van de minister. “Onze school barst uit zijn voegen en we proberen ons te behelpen met containerklassen. Nu we zeker zijn van subsidies, kunnen we verder werk maken van een bijgebouw met vier klaslokalen en een personeelsruimte”, aldus directeur Erik De Ceuster.

De Kinderplaneet in Mariekerke (Bornem) kan na 15 jaar eindelijk de speelplaats renoveren. “De huidige speelplaats is verouderd met verzakte betontegels. De subsidie van zo’n 218.000 euro zal gebruikt worden voor de heraanleg, en we maken er ineens een leukere speelplaats van met speeltoestellen, een zitput, voetbalveld, een nieuwe luifel...”, somt Dries Op de Beeck van de vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem op.

“Onze Huveneersschool in Hingene krijgt 102.000 euro. Met dit geld renoveren we de klassen van de lagere school en maken we van de vier kleine lokalen twee grote exemplaren. Met een eerdere subsidie breiden we ook uit naar een naastliggend gebouw, waar nog eens twee klassen en kantoren voor de directie en het secretariaat worden ingericht.”

De scholen en de subsidies die ze krijgen voor bouw- en verbouwplannen:

LIER: Vrije basisschool Sint-Gummaruscollege – 178.500 euro

LIER: Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - 108.710 euro

DUFFEL: Gemeentelijk Technisch Instituut – 960.114,71 euro

BERLAAR: Vrije Basisschool Misstraat – 673.641,29 euro

DUFFEL: Gemeentelijke Basisschool ‘t Kompas – 89.885,29 euro

NIJLEN: Sint-Calasanzinstituut – 67.686,63 euro

MARIEKERKE: De Kinderplaneet - 217.712,24 euro

HINGENE: Huveneersschool – 102.000 euro

PUURS: Sjabi – 43.375 euro

MECHELEN: Vrije Basisschool Scheppers – 598.274,60 euro

MUIZEN: Vrije Basisschool Sint-Lambertus – 420.000

MECHELEN: Berthoutinstituut - Klein Seminarie – 168.000 euro.

MECHELEN: Ursulinen 1 – 87.450,19 euro

MECHELEN: Ursulinen 2 – 73.143,16 euro

MECHELEN: Technische Scholen Mechelen – 77.032,40 euro

MECHELEN: Stedelijk Conservatorium – 73.924,77 euro

MECHELEN: Colomaplus – 60.511,48 euro.