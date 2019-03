Zesdejaars maken kennis met Thomas More op Openlesdag TVDZM

06 maart 2019

18u25 0 Mechelen De Thomas More Hogeschool in Mechelen heeft woensdag een open lesdag gehouden. Zo’n 1.000 leerlingen uit het secundair onderwijs namen deel.

“Ze volgden een theorieles, een labo of practicum”, luidt het bij de organisatie. “Tijdens de middag lunchten ze mee in de studentenrestaurants en maken ze zo kennis met het echte studentenleven.”

De studenten uit het het middelbaar onderwijs stelden zelf hun lessenpakket samen. De Thomas More Hogeschool zette zo’n honderd medewerkers in uit 35 disciplines, zoals docenten van de Media en Entertainment Buisness-opleiding, Toegepaste Psychologie, Logopedie en Audiologie, Bedrijfsmanagement, en Onderwijs. “Zo komen deze jongeren te weten hoe het voelt om student te zijn aan Thomas More. We hopen dat het helpt om later de juiste studiekeuze te maken”, klinkt het bij nog bij de Hogeschool.