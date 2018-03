Zes mensen met drugs betrapt 29 maart 2018

Bij een gerechtelijke controle van de politie in Mechelen zijn zes mensen betrapt die in het bezit waren van drugs. "Vijf van hen hadden cannabis op zak", legt perswoordvoerder Dirk Van de Sande uit. "Een ervan was in het bezit van vijf gram cocaïne. Hij zat als passagier in een auto. Kort voor de controle gooide hij de drugs door een raampje." Tot slot trof de politie ook nog een nationaal geseinde man aan. Hij werd net zoals een andere man overgebracht naar het politiekantoor. "Hij was erg dronken en kon amper op zijn benen staan", klinkt het nog. "Zonder reden was hij kort ervoor onze collega beginnen uitschelden. Hij wou maar niet stoppen. Ook niet nadat dezelfde bestuurder van de wagen hem dit vroeg. Het werd zodanig erg dat ook die besloot om de man uit zijn wagen te zetten." Hij mocht zijn roes uitslapen in een politiecel. (TVDZM)