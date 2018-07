Zes maanden cel voor reeks verkeersinbreuken: man (28) in beroep 20 juli 2018

Nick L. (28) heeft gisteren verzet aangetekend tegen een vonnis van de correctionele rechtbank in Mechelen dat hem zes maanden naar de gevangenis had gestuurd. De twintiger kreeg verder ook nog een rijverbod opgelegd van tweeënhalf jaar en een geldboete van 7.200 euro. De jongeman stond terecht voor een hele reeks verkeersinbreuken. "Van rijden zonder rijbewijs, rijden tijdens een verval tot sturen, het plegen van vluchtmisdrijf na een ongeval met stoffelijke schade, dronken rijden tot het weigeren van het afnemen van ademtesten en bloedproeven", zei openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens op zitting gisteren. Zij vroeg de bevestiging van het vonnis. De verdediging had een andere mening. "De feiten worden niet betwist, maar wij vragen voornamelijk een mildere straf", reageerde meester Yves Vekemans op de vordering van het parket. "Meneer kan na het bouwverlof terug aan het werk in een bouwfirma. Wij vragen daarom een straf met uitstel." De 28-jarige man zelf gaf rechter André Van Praet nog mee dat hij zich voortaan aan de regels zal houden. "En mijn auto", besloot L. "Die heb ik weggedaan. Dat bezorgt me alvast minder stress." Het vonnis volgt binnekort. (TVDZM)