Zes illegalen opgepakt tijdens controleactie 01 februari 2018

02u32 0 Mechelen Bij een controleactie aan de twee treinstations in Mechelen heeft de lokale politiezone Mechelen-Willebroek zes illegalen aangetroffen. Er werden 2.200 personen gecontroleerd.

De controles kaderden in een actie van de politie gericht tegen overlast, drugsfeiten en rondtrekkende dadergroepen. De politie-agenten werden bijgestaan door medewerkers van Securail, agenten in burger en drugshonden van de federale politie. "Die duidden 118 personen positief aan op bezit van drugs", meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Twintig ervan waren ook effectief in het bezit van drugs. Deze werden in beslag genomen." Nog tijdens de controleactie werden er zes illegalen aangetroffen. Deze werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.





Geseinde personen

De politie bracht verder nog twee personen naar de gevangenis. Zij stonden geseind omdat er een gevangenisstraf van elf maanden en twee jaar boven het hoofd hangt. Tot slot werd er ook nog een busje pepperspray gevonden, troffen agenten een geseinde identiteitskaart aan en werden er twee voertuigen en drie auto's grond gecontroleerd. Tijdens de actie merkten de agenten ook nog een dronken man op. Hij werd meegenomen naar het politiekantoor en moest een nachtje doorbrengen in een doorgangscel. (TVDZM)