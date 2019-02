Zes buurten en openbare verlichting krijgen upgrade Wannes Vansina

21 februari 2019

11u12 0

De stad Mechelen investeert dit jaar 800.000 euro in de buitenaanleg van sociale woonwijken. “Het openbaar domein van De Streyp, de Zonnestraat en Otterbeek wordt aangelegd of heraangelegd en ook de tweede fase in de vernieuwing van de Mahatma Gandhiwijk wordt opgestart”, kondigt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) aan. Ook niet-sociale woonwijken krijgen een upgrade. De Sprookjeswijk (Feeën-, Nimfen-, Elfen- en Kabouterstraat) krijgt een nieuwe asfaltlaag en nieuwe voetpaden en ook de vernieuwing van de Albertuswijk in Muizen – een project dat al langer meegaat – zal worden uitgevoerd. De stad investeert verder ook anderhalf miljoen euro in de omschakeling van de openbare verlichting naar LED. “Tegelijk proberen we geld en energie te besparen door het dimmen van de verlichting.”