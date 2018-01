Zennester euforisch over nieuwe infrastructuur 27 januari 2018

03u28 0 Mechelen Voetbalclub Zennester in Hombeek heeft vrijdagavond feestelijk de nieuwe gebouwen in gebruik genomen met eerst een officiële plechtigheid en vervolgens een fuif. "Onze leden zijn euforisch", zegt voorzitter Thierry Lammar.

In 2013 ging een werkgroep 'Zennester 2020' van start met de voorbereidingen voor de nieuwe clubinfrastructuur. "Dan is het nog goed vooruit gegaan", lacht de voorzitter, "ook al moesten we eerst nog de gronden verwerven van de familie Teck en moest de aanbestedingsprocedure worden overgedaan." De nieuwbouw kwam op dezelfde plek als de oude lokalen, met dat verschil dat in de hoogte werd gebouwd. Beneden kwamen de kleedkamers en douches, boven een vergaderzaal en een cafetaria met uitzicht over de velden. De stad Mechelen investeerde 1,2 miljoen euro, waarvan de club een derde zal terugbetalen gespreid over 27 jaar. "Dit is voor ons een mijlpaal. De club bestaat meer dan vijftig jaar, maar dit voelt aan als een nieuwe start. Onze spelers zijn uitzinnig. Dit is iets anders dan de afgeleefde barakken van voorheen. We tellen al bijna 300 leden en merken nu al een toegenomen vraag. Voordeel van de nieuwe infrastructuur is ook dat we voor grotere activiteiten, zoals het mosselsouper, niet meer moeten uitwijken naar een andere locatie."





De club hoopt binnenkort ook een grasveld te kunnen vervangen door een kunstgrasveld, maar dat moet nog worden doorgepraat met de stad op zijn financiële haalbaarheid. Met ook nieuwe infrastructuur voor KSC en KFC Muizen investeerde de stad deze bestuursperiode fors in voetbal. Volgens schepen Walter Schroons (CD&V) moet dat ook volgende bestuursperiode het geval zijn. "Er moeten oplossingen komen voor Racing Mechelen en Rapid Leest." (WVK)