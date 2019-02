Zemstse mama vraagt al 15 jaar om oplossing voor moordstrookjes Brusselsesteenweg in Mechelen : “Voer zone 50 in, onze kinderen fietsen hier” Wannes Vansina

18 februari 2019

18u59 0 Mechelen Christel De Laet voert al 15 jaar actie voor een fietsveiligere Brusselsesteenweg (N1) in Mechelen, met weinig resultaat. “Veel jongeren uit Zemst gebruiken deze weg om naar school te fietsen, maar in Mechelen lijken politici daar niet van wakker te liggen.” De moordstrookjes zijn na twee decennia nog altijd even gevaarlijk voor de vele fietsende scholieren. Al belooft het gewest intussen wel beterschap.

De Zemstse stuurde in 2004 haar eerste mail naar de toenmalige bevoegde minister. Ze maakte zich ongerust omdat haar kinderen via de Brusselsesteenweg naar de secundaire school zouden fietsen. “Ze hebben toen één ding gedaan: de afrit van de autostrade werd versmald, waardoor de kans op ongevallen met fietsers een stuk kleiner werd”, zegt De Laet. Maar voor het overige veranderde er weinig tot niets.

Buffer nodig

En hoewel haar kinderen intussen al lang zijn afgestudeerd, geeft ze niet op. “Meer dan de helft van de jeugd in Zemst gaat in Mechelen naar de secundaire school. Ik las dat een op drie dat met de fiets doet. Dat wil zeggen dat een op drie in gevaar is, want allemaal passeren ze langs de gevaarlijke N1. De Zemstse politici zeggen er weinig aan te kunnen doen en ik vrees dat ze er in Mechelen niet echt wakker van liggen, want het zijn hun kinderen niet.” De Laet wil tot er aanpassingen gebeuren een beperking van de snelheid tot een “minder dodelijke” 50 kilometer per uur. Daarnaast stelt ze, voor het verkeer dat vanuit Zemst komt, het afnemen van een rijstrook voor om zo een buffer te creëren tussen de auto’s en de fietsers. “De werkzaamheden in het kader van het stationsproject Mechelen in Beweging van een tijdje geleden toonden aan dat dit kan zonder files te veroorzaken.” Ook aan de overzijden zijn volgens De Laet ingrepen nodig, zoals het samenvoegen van voet- en fietspad.

Volgens De Laet liet de minister haar in 2017 weten dat er geen aanpassingen komen aan de Brusselsesteenweg omdat parallel met de gewestweg de fietsostrade Mechelen-Brussel komt, in het talud van de spoorweg. “Een goede zaak, maar intussen blijft de steenweg wel gevaarlijk natuurlijk.” Ze verwijst naar de N21 in Boortmeerbeek, een gelijkaardige weg waar vorig jaar twee fietsende scholieren het leven lieten. De Brusselsesteenweg kende zulke drama’s niet. “Maar willen we dat blijven riskeren?”

“Terechte vraag”

Schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld) zegt het onderwerp te willen meenemen naar het eerstkomende gesprek met Wegen en Verkeer Antwerpen, maar dat heeft volgens communicatieverantwoordelijke Jef Schoenmaekers al plannen om de veiligheid te verbeteren. “Haar vraag is terecht. AWV wil en gaat ook verandering brengen in deze situatie. Op dit moment onderzoeken we hoe we de hele strook tussen de rotonde Technopolis tot aan de N227 (Jubellaan) kunnen aanpakken. Er werd ook geld opzij gelegd om heel het stuk grondig te verbeteren, met name de fietspaden aan te pakken en structureel onderhoud uit te voeren op de fly-over en de rotonde. Die budgetten liggen vast voor het jaar 2021. We kijken in tussentijd ook of we niet kunnen ingrijpen met kleine aanpassingen, door bijvoorbeeld met markeringen meer ruimte voor de fietsers vrij te maken”, aldus Schoenmaekers.

Ook in het kader van het stationsproject Mechelen In Beweging is er infrastructurele verbetering op komst. Om de plek waar de Brusselsesteenweg overgaat in de Tangent veilig te kunnen oversteken, komt een fietsbrug parallel aan de spoorweg. “Op alle andere plaatsen voor bijkopende fietsinfrastructuur hebben we voor fietstunnels gekozen, maar hier konden we omwille van bouwtechnische redenen alleen met een brug werken. Ze moet bij de openstelling van de Tangent begin 2021 klaar zijn”, aldus communicatiecoördinator van Mechelen in Beweging Rudy Van Camp.