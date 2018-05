Zelfrijdend voertuig bezoekt Bruul WINKELSTRAAT IN PRIMEUR BELEVERD DOOR AUTO VAN DE TOEKOMST WANNES VANSINA

26 mei 2018

02u38 1 Mechelen Kan een zelfrijdend voertuig een deel van de stadsdistributie voor zijn rekening nemen? Dat testte het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vrijdag uit in de Mechelse winkelstraat Bruul. Het was de eerste keer dat een voertuig zonder bestuurder werd ingezet voor belevering van een Belgische stad.

Het VIL startte in februari vorig jaar een project om de rol van zelfrijdende voertuigen in logistieke trajecten in de stad te onderzoeken. Gisteren was het tijd voor een eerste praktijktest met een voertuig zoals dat al voor personenvervoer in verschillende Europese steden wordt ingezet. Het legde volledig autonoom een traject af in de Bruul.





Centrum ontlasten

De route liep van de Vijfhoek tot aan de Botermarkt en terug met verschillende tussenstops om pakjes te leveren. VIL-projectleider Kris Neyens: "We willen laten zien dat een dergelijke voertuig bestaat, goederen kan afleveren en ophalen en op die manier stadscentra kan ontlasten van verkeer dat anders op alle mogelijke tijdstippen met een verbrandingsmotor rijdt. We willen de geesten aan het rijpen zetten om op middellange termijn duurzame stadsbelevering te realiseren." Er zal echter nog veel water door de Dijle stromen vooraleer zulke voertuigen effectief worden ingezet. "Qua technologie is er geen probleem. Dit ding goederen laten leveren, kan bij wijze van spreken morgen. De uitdaging ligt op organisatorisch vlak, onder meer de inrichting van stadsdistributiecentra. Ook zijn deze voertuigen nog niet opgenomen in de verkeersreglementering", aldus Neyens.





Gisteren was dat niet het geval, maar het afleveren van pakjes zou kunnen gebeuren met een lockersysteem. Het is immers niet de bedoeling dat iemand meerijdt om de goederen af te leveren. Dat gisteren wel iemand aan boord was, had te maken met de veiligheid. Al was dat eigenlijk niet nodig. "Verschillende technologieën waken over de veiligheid. Er zitten klassieke sensoren in zoals je die ook aantreft in zelfrijdende auto's, maar ook een technologie die in een kring rondom scant. Komt iets dichter, dan vertraagt het voertuig. Het past zich dus aan de omgeving aan. Door een echt drukke zone gaat het heel traag, op andere plaatsen haalt het 7 à 9 km", zegt Stefan Bottu van VIL. Om voetgangers te waarschuwen, rinkelde een bel. Schepenen Stefaan Deleus (CD&V) en Marina De Bie (Groen) waren aanwezig en zien zelfrijdende voertuigen wel zitten. "Dé uitdaging voor ons historisch centrum is het evenwicht vinden tussen leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid."





Ook voor personenvervoer willen ze de mogelijkheden onderzoeken. "Daarvoor hebben we een project met De Lijn. Die testen uitvoeren zal wel pas voor 2020 zijn", aldus De Bie.