Zeilschool in 1 nacht 25.000 euro armer DIEVEN STELEN BUITENBOORDMOTOREN VAN 5 BOTEN OP EGLEGEMVIJVER TIM VAN DER ZEYPEN

23 mei 2018

02u51 0 Mechelen Dieven zijn er in de nacht van zondag op maandag vandoor gegaan met vijf buitenboordmotoren van de zeil- en windsurfschool WVD-Mechelen. De schade wordt geschat op zeker 25.000 euro.

Een wandelaar zag hoe alle poorten van de omheining rond het domein van de Eglegemvijver open stonden. Hij lichtte de uitbaatster van de cafetaria in, die op haar beurt de politie van Mechelen-Willebroek verwittigde. De buit is behoorlijk. Naast de vijf buitenboordmotoren van de motorboten die tijdens de cursussen worden ingezet voor instructeurs en begeleiders, roofden de dieven ook het atelier zo goed als leeg. "Het is een serieuze streep door de rekening maar we blijven positief", zegt Yves De Muynck, vicevoorzitter van de wind- en zeilclub. "De dieven gingen er ook nog vandoor met batterijen, verlengkabels, een industriële hogedrukreiniger en stukken en onderdelen voor de motorboten."





Kabels overgesneden

De ravage is groot, de financiële schade eveneens. "Om de motoren te stelen, werden eerst de kabels overgesneden met een betonschaar", zucht de vicevoorzitter. "Om ze opnieuw vaarklaar te maken, schatten we nu al dat het ons zo'n 5.000 euro per boot zal kosten. Waar gaan we als vzw aan dat geld geraken?" Bovendien zorgt de diefstal ook nog voor praktische problemen. Op 1 juni begint het nieuwe zeilseizoen. Tegen dan moeten de motorboten dus opnieuw in orde zijn. "Voor alle duidelijkheid benadrukken we dat de geplande cursussen nog niet in gedrang komen." De wind- en zeilclub werd de afgelopen jaren al verschillende keren het slachtoffer van een inbraak. "Alleen kon je sommige van die inbraken echt wel catalogeren als kwajongensstreken. Er was toen wel wat schade en buit maar zo groot als nu was het nog nooit", luidt het nog.





Hopen op ANPR-camera's

De politiezone is inmiddels een onderzoek opgestart. De daders zijn nog spoorloos. "Maar wij nemen de feiten ernstig en hopen nu om hen zo snel mogelijk te kunnen identificeren", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Vermoedelijk gaat het om dieven die erg professioneel en uiterst voorbereid zijn. Dat blijkt onder meer op de manier van de diefstal en de buit. Die konden de daders onmogelijk vervoeren in een gewone auto. "Op basis van de verschillende ANPR-camera's proberen we de vluchtroute van de daders te reconstrueren", besluit de politiewoordvoerder. Ook de club zelf deed al het nodige in de hoop om de daders snel te kunnen identificeren. "De motoren hebben allemaal een uniek serienummer over heel Europa. Deze hebben we nu doorgegeven in de hoop dat als ze al onderweg zijn naar het buitenland ze ergens opduiken in winkels", vertelt De Muynck tot slot.