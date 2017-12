Zeeridder klaar voor modernere manier van werken 03u01 0

Na drie maanden van herinrichtingswerken is het Mechelse stadsgebouw De Zeeridder in de Befferstraat klaar voor 'het nieuwe werken', een arbeidsorganisatieconcept waarbij het niet meer van belang is wie wanneer waar werkt. De medewerkers kunnen hun beste werkplek kiezen in functie van hun taak op een specifiek moment. Beschikbare ruimtes werden geoptimaliseerd, koffiehoeken en copyhoeken gecentraliseerd.





"Medewerkers kunnen veel eenvoudiger dienstoverschrijdend gaan werken. Flexibiliteit en een comfortabele werkomgeving zorgen ook voor een beter evenwicht tussen werk en privé. Met duidelijker omschreven resultaten en meer autonomie krijgen medewerkers ook meer verantwoordelijkheid", zegt schepen van Personeel Marina De Bie (Groen).





Het moet de dienstverlening ten goede komen. Bijzondere aandacht ging naar duurzaamheid en naar welzijn op het werk. Met aangepaste koffiecorners en loungehoeken worden medewerkers gestimuleerd om pauzes in te lassen die de concentratie verhogen. Zittende en staande werkplekken prikkelen werknemers om meer te bewegen. (WVK)