Zandstrand klaar voor volleybal- en kinderfeest 25 juli 2018

02u36 0 Mechelen De klinkers van de Mechelse Grote Markt hebben gisteren even plaats gemaakt voor een groot strand. Het Grote Yogaproject is vandaag de eerste gebruiker, Sporten onder den Toren en Mechelen Kinderstrand volgen.

Met 700 ton zand werd dinsdag naar jaarlijkse gewoonte een strand aangelegd van zo'n 1.600 m². De eerste gebruikers zijn Nina de Man en Pieter Pieter Van Bocxlaer van het grote Yogaproject (inschrijven kan via www.hetgroteyogaproject.wordpress.com, 10 euro). Vandaag organiseren ze tussen 19 en 21 uur de tweede sessie. Een dag later organiseren de sportdienst van de stad en Mavoc Mechelen de 21ste editie van Sporten onder den Toren. Tot en met zondag zullen meer dan 650 spelers deelnemen aan verschillende beachvolleybaltoernooien.





Aantal deelnemers enorm groot

"Het aantal deelnemers is enorm groot. Alleen landelijke ploegen kunnen zich nog inschrijven", zegt schepen van Sport Walter Schroons (CD&V). Van dinsdag 31 juli tot en met zondag 5 augustus wordt de Grote Markt speciaal voor alle kinderen omgetoverd tot een tropisch speelstrand. Het wordt dit jaar opgedeeld in vier zones: een plons- en ploeterzone, een relaxzone, een sport- en spelzone en een activiteitenzone. "Een ideaal evenement voor heel het gezin", klinkt het bij schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld). Op 1 augustus vindt om 18 uur een familiepicknick plaats en blijft het strand open tot 20 uur (in plaats van 18 uur).





(WVK)