Zalen van Het Predikheren krijgen namen met link naar mensenrechten Els Dalemans

10 april 2019

18u15 0 Mechelen De verschillende ruimtes van het nieuwe bibliotheekgebouw ‘Het Predikheren’ in Mechelen krijgen een naam met een bijzondere link. “Alle zalen krijgen de naam van mensen die zich tijdens hun leven ingezet hebben voor mensenrechten”, zegt cultuurschepen Björn Siffer.

Het voormalig predikherenklooster wordt omgebouwd tot de nieuwe ‘culturele hotspot’ van Mechelen, waar onder andere de bibliotheek een plek krijgt. Verder is er een grote polyvalente zaal die gebruikt zal worden voor lezingen, optredens en recepties. In de verschillende kleinere lokalen kunnen vergaderingen, opleiding, workshops en ateliers plaatsvinden.

De renovatie van Het Predikheren is bijna rond, dus was het tijd voor de naamgeving van de zalen. De polyvalente ruimte in Het Predikheren heet voortaan Zaal Mandela, verwijzend naar de Zuid-Afrikaanse anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela. Ook Eleanor Roosevelt, Emile Zola, Fatima El Mernissi, Hannah Arendt en Salman Rushdie krijgen een eigen ruimte in het nieuwe bibliotheekgebouw.

“Het Predikheren ligt in een stadswijk die ons doet terugblikken naar het verleden. Kazerne Dossin en het stadsarchief zijn vlakbij, Het Predikheren sluit hier als culturele, dynamische en laagdrempelige hotspot mooi bij aan”, aldus Siffer. “Daarom krijgen de namen zalen van belangrijke schrijvers, denkers of activisten die zich tijdens hun leven hebben ingezet voor mensenrechten. We kozen bovendien voor exact evenveel mannen als vrouwen.”