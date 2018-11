Zakkenrollers viseren 70-plussers Antoon Verbeeck

24 november 2018

12u06

Tijdens het winkelen in de Nekkerspoelstraat wordt van een 72-jarige vrouw de portefeuille uit haar handtas gestolen. De vrouw is zo haar identiteitsdocumenten, bankkaart en een geldsom kwijt. Hetzelfde overkomt een 82-jarige vrouw in de Elektriciteitstraat en een 77-jarige vrouw op de Botermarkt.