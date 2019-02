Zakkenrollers slaan toe: portefeuille en gsm gestolen Antoon Verbeeck

16 februari 2019

11u25

Een 85-jarige vrouw is het slachtoffer geworden van een zakkenroller. De diefstal vond plaats toen de dame een wandeling deed langs de Schuttersvest. De dader stal de portefeuille uit haar handtas en ging zo aan de haal met haar identiteitsdocumenten, bankkaart een een geldsom. Bij een 44-jarige vrouw die aan het shoppen was in de Bruul werd een gsm uit haar jaszak gestolen.