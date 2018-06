Zakkenrollers op pad 18 juni 2018

02u25 0

Tijdens het winkelen op de Bruul is een 17-jarig meisje het slachtoffer geworden van een diefstal. Haar portefeuille werd uit haar handtas gestolen. De dader ging aan de haal met haar identiteitsdocumenten en een geldsom. Iets gelijkaardigs overkwam een 44-jarige vrouw op de Bruul. Haar gsm werd gestolen. In een horecazaak in de Minderbroedersgang sloeg ook een zakkenroller toe. Hij stal de portefeuille en gsm uit de handtas van een 25-jarige vrouw. (AVH)