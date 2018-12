Zaki houdt lezing over muziek Wannes Vansina

Mechelen houdt je Warm organiseert op 18 december samen met het Sociaal Huis en de seniorenraad ‘Sticky songs by Zaki’, om 14 uur in winterbar Mirage. Zaki heeft het in de luchtige show over muziek. Muziek die ons gelukkig maakt, onze angsten verdrijft, ons kippenvel bezorgt, laat lachen en doet huilen. “Dit evenement is zeker een aanrader voor onze senioren die herinneringen willen ophalen en willen genieten van songs in een fijn gezelschap”, zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux. Prijs: 5 euro (inclusief koffie en taart). Tickets bij UiT in Mechelen.