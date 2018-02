Zaalvoetbal voor goed doel 19 februari 2018

Buurtsport en jeugdwerk J@M organiseerden gisteren in sporthal De Plaon een voetbaltoernooi ten voordele van Kom op tegen Kanker. In het kader van hun project 'Goede doelen' organiseren ze al sinds 2013 tweejaarlijks een inzamelactie ten voordele van een goed doel. "Ik ben bijzonder fier dat de medewerkers van buurtsport mee dit initiatief hebben genomen. Zeker bij dit goed doel is een samenwerking relevant, omdat bewegen het risico op kanker vermindert", zegt schepen van Sport, Walter Schroons (CD&V). Hilde Neven van Kom op tegen Kanker ontving later op de dag een cheque ter waarde van 3.000 euro. Naast de voetbalhappening werd er ook een pannenkoekenslag georganiseerd voor het goede doel. (AVH)