Zaakvoerders van bakkerij nog steeds in schok na overval: “Maar liever geld, dan levens kwijt” Tim Van der Zeypen

14 januari 2019

18u20 0 Mechelen Een dag na de overval op hun bakkerij, zijn de zaakvoeders van bakkerij Opsinjoor nog steeds zwaar onder de indruk. “Het geld mag dan wel gestolen zijn maar liever dat dan de levens van ons personeel of dat van onze klanten”, aldus de zaakvoerders.

De zaakvoerders van bakkerij Opsinjoor waren zondag niet aanwezig op het moment van de overval. Wel kregen ze meteen telefoon van hun personeel. “Het was bijzonder hard schrikken”, luidt het. “Wie verwacht zo’n telefoon?” Kort voor het telefoontje, omstreeks 16.00 uur ’s middags, waren twee jongemannen gewapend met een vuurwapen, de bakkerij binnengewandeld. Ze droegen een sjaal om hun gezichten te bedekken. Op dat moment bevond er zich naast het personeel ook nog een klant in de winkel.

Zowel de klant als het personeel werden bedreigd met een vuurwapen. “Het leek eerst nog op een grap maar al snel werd duidelijk dat ze het meenden”, klinkt het bij de zaakvoerders. “Zeker nadat een tweede klant de bakkerij binnenkwam en meteen opzij werd geduwd.” Fysiek werd uiteindelijk niemand aangevallen, niemand raakte gewond. Wel lieten de bedreiging met het vuurwapen een diepe indruk achter. Voor iedereen aanwezig werd er achteraf slachtofferbejegening voorzien.

“Het was duidelijk dat ze uit waren op het geld in de kassa. En niet het kleingeld maar wel degelijk de coupures”, vertellen de zaakvoerders nog. “Nadat ze dat in handen hadden gekregen, sloegen ze op de vlucht. Te voet.” De politie werd ingelicht en kwam ter plaatse. De directe omgeving werd uitgekamd maar zonder succes. Tot op dit moment zijn de daders nog steeds spoorloos. “Er zal nu verder camera-onderzoek worden uitgevoerd, net zoals een buurtonderzoek”, liet de politiezone Mechelen-Willebroek al weten.

“We hopen nu dat de daders snel gevat worden”, vertellen de zaakvoerders nog. “Zo’n overval wens je niemand toe en ook al is dit voor ons een slag in het gezicht, we zijn vooral blij dat het personeel goed gehandeld heeft en dat niemand gewond is geraakt.” Voor de zaakvoerders, die de bakkerij al zo’n twintig jaar uitbaten, is het de eerste keer dat ze geconfronteerd raken met een overval. Dinsdag zal de bakkerij zijn deuren gewoon opnieuw openen.