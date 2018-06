Zaak tegen NSVP-voorzitter volgend jaar pas voor rechter 29 juni 2018

De rechters in Mechelen zullen pas in januari 2019 moeten beslissen over de schuld of onschuld van voormalig NSVP-vakbondsvoorzitter Gert Cockx. Hij werd eerder al in verdenking gesteld door het parket voor verduistering, passieve omkoping, schriftvervalsing en belangenvermenging. Normaal gezien kwam de zaak gisteren voor de drie rechters, maar op vraag van de verdediging, de burgerlijke partijen én het parket werd de zaak uitgesteld naar 24 januari. Alle partijen vroegen gisteren om een conclusietermijn, waar de rechtbank uiteindelijk ook op inging.





De bal ging aan het rollen in 2015. De oud-voorzitter zou gelden van de politievakbond aan zichzelf hebben toegeëigend. De onderzoeksrechter besloot hem even in de gevangenis op te sluiten. Na tweeënhalf weken werd hij opnieuw vrijgelaten. Ook zijn vrouw vertoefde even in de gevangenis. Zij zal zich, net zoals de voormalig voorzitter, mee moeten verantwoorden voor de rechters in januari. Zelf ontkennen beiden hun betrokkenheid in de zaak. Nadat het onderzoek aan het licht kwam, werd hij hij opgevolgd als voorzitter en overgeplaatst naar de federale politie. (TVDZM)