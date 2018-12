YouthStart test springplank voor kanszoekende jongeren Wannes Vansina

21 december 2018

Tien jongeren hebben vrijdag hun eigen project en bijhorend ondernemingsplan voorgesteld in ondernemershuis Oh! in Mechelen. Dat in het kader van een pilootproject van YouthStart dat kanszoekende jongeren terug aansluiting moet laten vinden in de maatschappij. De voorbije weken volgden de deelnemers een gratis YouthStart-training waarbij hun talenten en hun ondernemingszin werden geprikkeld. Vrijdag kregen ze hun certificaten uit handen van schepen van Economie Kathleen Den Roover (N-VA). Vervolgens krijgen de jongeren de kans om hun project of idee verder uit te werken of meer vorm te geven via een stage in een bedrijf of organisatie die aansluit bij hun passies en hun project. Het gaat om een pilootproject in samenwerking met de stad, de VDAB, Unizo, Voka en sociale organisaties en bedrijven. Op basis van een evaluatie wordt het project mogelijk uitgebreid naar andere regio’s.