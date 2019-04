Youth For Climate vult vier vuilniszakken tijdens uurtje ploggen aan Nekkerhal Els Dalemans

09 april 2019

20u20 0 Mechelen De jongeren van Youth For Climate Mechelen trokken dinsdag, gewapend met handschoenen en grijpers, naar de buurt van de Nekkerhal in Mechelen. Ze vulden er samen maar liefst 4 vuilniszakken op amper een uurtje tijd.

“Met onze ploeg organiseren we wekelijks opruimacties, nu verspreidden we via sociale media voor de tweede keer een oproep zodat ook andere Mechelaars kunnen aansluiten. We verzamelden dit keer aan de halte Sint-Libertuskerk in de Nekkerspoelstraat, waar we in het verleden al regelmatig de Plattebeekstraat afvalvrij maakten”, zegt Flo Bohets.

“Dit keer trokken we verder, want ook aan de Nekkerhal lag het vol flesjes en blikjes, sigarettenpeuken, zakjes van chips en snoep, allerlei bouwmaterialen, een rugzak en meer. We vulden maar liefst vier vuilniszakken. Aan de ene kant kunnen we dus spreken van een succesvolle actie, aan de andere kant betreuren we het feit dat we week na week zoveel afval blijven vinden.”

“We blijven daarom ook de komende weken elke dinsdag ploggen in onze Dijlestad. Mechelaars die willen aansluiten, houden best de Facebookpagina van van Youth For Climate Mechelen in de gaten voor meer informatie.”