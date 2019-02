Youth For Climate organiseert donderdag eerste klimaatmars in Mechelen Wannes Vansina

21 februari 2019

12u30 0 Mechelen Vandaag betoogt Youth For Climate Mechelen nog met Greta Thunberg in Brussel, volgende week organiseren de scholieren hun eigen klimaatmars in Mechelen. “Elke week naar Brussel blijven gaan, is niet haalbaar.”

De Mechelse klimaatmars zou aanvankelijk vandaag plaatsvinden, maar werd omwille van de komst van de Zweedse klimaatactiviste uitgesteld naar volgende week donderdag. “We verzamelen om 9 uur op de Grote Markt van waaruit de mars zal vertrekken. Van daaruit zullen we een tour door Mechelen maken om opnieuw op de Grote Markt te eindigen”, zegt Amina Vandenheuvel.

Youth For Climate Mechelen organiseert de eigen mars omdat het niet haalbaar is om massaal naar Brussel te blijven trekken tot in mei. “Daarom willen we focussen op lokale acties. Nog een keer per maand gaan we naar Brussel, drie keer per maand organiseren we een lokale actie.” De mars is de eerste, over de andere wordt nog nagedacht. “Het concept van het spijbelen blijft wel.”

Youth For Climate Mechelen, dat vertegenwoordigers omvat van alle middelbare scholen en van de Thomas More-hogeschool, hoopt op een succes. Zelfs vanuit lagere scholen is er interesse. Volgens Vandenheuvel beginnen de scholen na zeven weken op straat komen intussen wel “moeilijk te doen”. “Maar ik ben ervan overtuigd dat het veel leerlingen niet tegenhoudt om toch te gaan.”