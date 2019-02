Youth For Climate Mechelen annuleert klimaatmars Wannes Vansina

15 februari 2019

16u45

De Mechelse klimaatmars die gepland stond voor komende donderdag, gaat niet door. Youth For Climate Mechelen laat weten dat de actie werd geannuleerd omwille van de komst van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg diezelfde dag naar de betoging in Brussel. “Allen naar daar dus!”, luidt het. Uitstel is evenwel geen afstel, de organisatoren gaan op zoek naar een nieuwe datum. Youth Climate Mechelen werd begin deze maand opgericht. De mars had de eerste actie moeten zijn. Intussen trekken leden wel elke donderdag naar klimaatmarsen elders.