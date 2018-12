Yolande Wauters organiseert 38ste Jumping Mechelen: “Ik kan niet stoppen. Het is onze baby” Wannes Vansina

26 december 2018

16u06 0 Mechelen Vandaag is in de Nekkerhal ‘Vlaanderens Kerstjumping – Memorial Eric Wauters’ van start gegaan, de jaarlijkse hoogmis voor wie houdt van paardensport. Het belooft een topeditie te worden met drie wereldbekers en meer dan 85.000 bezoekers. Ook na 38 jaar blijft Yolande Wauters de grote bezieler. “Ik kan niet stoppen. Dit is onze baby.”

De kerstjumping werd 38 jaar geleden geboren toen jumpingkampioen Eric Wauters een evenement organiseerde op zijn eigen Green Gras Land in Peulis (Putte). “In 1984 zijn we naar de Nekkerhal verhuisd. We waren het eerste evenement hier”, herinnert zijn weduwe Yolande zich. Het groeide uit tot een internationaal topsportevenement waarvoor zelfs de Mechelse evenementenhal eigenlijk te klein is. “Het is een mooie hal, maar eigenlijk een beetje te klein voor ons. Elke vierkante meter wordt gebruikt.” De Nekkerhal werd volledig ingericht voor het evenementengebeuren, er omheen staan grote tenten met daarin vijfhonderd boxen voor de ongeveer 2.000 paarden. 2.500 ton zand zorgt voor een geschikte ondergrond. Parkeren moet elders gebeuren, zeker nu er op een deel van de parking een nieuwe brandweerkazerne en stadsmagazijn verrijzen. “Een probleem”, geeft Wauters aan.

Het publiek kan tot en met zondag genieten van drie wereldbekers: jumping, dresseur en vierspan. Vandaag echter komen vooral de allerkleinste paardenfans aan hun trekken tijdens de Kids Day. De jeugdige bezoekers vergaapten zich zowel aan paardenshows als aan optredens van onder meer De Bende en Baba Yega. Het enthousiasme van de duizenden kinderen was niet van de lucht. “Negen jaar geleden zijn we gestart met de Kids Day en het groeit nog altijd”, zegt organisator Clement Schiettecatte. “Telkens zoeken we een evenwicht tussen een showgedeelte en een gedeelte met paarden. Het slaat echt aan: moet je die blije gezichten zien. Ik ben nu al bezig met de tiende verjaardag van volgend jaar om daar iets ongeziens van te maken.” De Kids Day kwam er niet alleen om het bezoekersaantal voor de eerste dag van de Jumping, tot dan eerder een inloopdag, op te krikken. “Dit is ook belangrijk met het oog op de toekomst. We maken kinderen op jonge leeftijd vertrouwd met Jumping Mechelen”, zegt Schietecatte.

En toekomst is er, ondanks de verkoop van de Nekkerhal. Wauters: “We hebben net een contract voor vijf jaar getekend met uitbater Artexis. Ik hoop dat ook de burgemeester wil dat we blijven. We kunnen Jumping Mechelen moeilijk in Gent of ergens anders organiseren.” Jaarlijks verwelkomt Jumping Mechelen zo’n 85.000 bezoekers, deze editie zouden het er gezien de succesvolle voorverkoop zelfs nog een pak meer kunnen worden. “We horen wel dat alsmaar meer mensen op wintersport gaan, maar dat hebben we absoluut niet gevoeld. Het dagprogramma op zondag is uitverkocht, andere programmaonderdelen zullen volgen.” Even belangrijk als een goede ticketverkoop en het aanbieden van topsport: dat de mensen met een positief gevoel naar huis zaan. Daar wil Wauters de komende jaren zelf op blijven toezien. “Ik ben op pensioengerechtigde leeftijd gekomen. Ik heb eraan gedacht om met alles te stoppen behalve de jumping. Dat kan ik niet. Ondanks het vele werk, het blijft de baby van Eric en mij.”