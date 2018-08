Yogaproject bracht 2.220 euro op 23 augustus 2018

2.220 euro. Dat is de opbrengst van Het Grote Yogaproject, dat afgelopen zondag werd afgesloten met een laatste en derde sessie in de Minderbroederskerk. In totaal namen 222 mensen deel. Initiatiefnemers Pieter Van Bocxlaer en Nina de Man schenken het bedrag aan de stad. "Met de opbrengst kopen we een zit- en oefenbank die binnenkort aan het park van de Speecqvest zal worden geplaatst. De stad past het restbedrag bij", zegt schepen van Sport Walter Schroons (CD&V). De yogi's zijn blij met de keuze. "Een zitbank in het midden van een stad is de gedroomde metafoor voor dit project: een rustpunt dat uitnodigt om even op adem kunnen komen", zeggen ze. De zit- en oefenbank zal later dit jaar voorgesteld worden. (WVK)