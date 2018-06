Yevgueni op lijst bij Vld-Groen-m+ 16 juni 2018

De stadslijst van burgemeester Bart Somers (Open Vld) heeft gisteren zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. "Wij willen écht winnen."





Vld-Groen-m+ behaalde in 2012 16 zetels. De wil is groot om in oktober beter te doen. Volgens Somers weerspiegelt de kartellijst de Mechelse bevolking. De burgemeester en vier schepenen zijn vertegenwoordigd in de top-10 en krijgen daar het gezelschap van Gabriella De Francesco, Labsir Abdrahman, Piet Den Boer, Fabienne Blavier en Alexander Vandersmissen. Verder op de lijst 'overlopers' Chris Backx (ex-N-VA), Bert Delanoeije en Tine Van den Brande (komen van sp.a-fractie) en enkele opvallende nieuwkomers in de Mechelse politiek. Yevgueni-zanger Klaas Delrue neemt voor het eerst deel aan de Mechelse verkiezingen. (Chili) Beans-uitbaaster Pia Indigne, brouwer Charles Leclef en directeur van de Sint-Pieterschool Dirk Letens zijn opvallende onafhankelijke namen. Twee namen op de lijst werden nog niet ingevuld. "We willen de lijst niet te vroeg helemaal invullen want onze stadsbeweging blijft elke dag groeien", zegt duwer Kristof Calvo. Zetelende raadsleden Frank Nobels, Johan Timmermans en Klaartje Heiremans staan niet op de lijst. (WVK)