Yana doet gooi naar kroontje Miss Fashion 25 juli 2018

02u28 0

Yana Serranne (20) uit de wijk Galgenberg verdedigt op 1 september de Mechelse eer tijdens de finale van Miss Fashion 2019. Het is haar eerste deelname aan een missverkiezing en ze geniet met volle teugen.





"Mijn zus Kayleigh (26) heeft mij ingeschreven, zelf had ik dat helemaal niet gedurfd. Het is al supertof geweest, maar ook veel werk. Vooral de dansles en het maken van vlogs vergt veel tijd." Ze heeft er zelf geen idee van hoeveel kans ze maakt in de finale. "We zijn nog met 25 en vormen een hechte groep. Er is geen jaloezie, we gunnen het elkaar." Yana werkt momenteel bij bakker Verstraelen aan de Brusselpoort nadat ze haar studies aan Thomas More stopzette. Ze droomt van een modellencarrière.





Yana steunen, kan door een sms met boodschap 'MF 21' te sturen naar 6045.





(WVK)