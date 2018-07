Yana doet gooi naar kroontje Miss Fashion 30 juli 2018

"Of ik kans maak op de titel van Miss Fashion 2019? Geen idee eigenlijk." Yana Serranne (20) uit de Mechelse wijk Galgenberg verdedigt op 1 september de Mechelse eer tijdens de finale van de missverkiezing met nog 24 andere schonen. "Je moet alles kunnen. Niet alleen mooi zijn. Het gaat ook over de persoon die je bent, een miss moet goed kunnen lopen, vriendelijk en sociaal zijn." De medewerkster van bakker Verstraelen droomt van een modellencarrière, maar heeft nul ervaring. "In het begin was poseren heel onwennig en wist ik niet wat ik moest doen, maar de begeleiding is heel goed. Intussen voelt het veel natuurlijker." Yana werd ingeschreven door zus Kayleigh (26) en voert momenteel promotie met filmpjes en flyers. Haar steunen kan door een sms met boodschap 'MF 21' te sturen naar 6045. (WVK)