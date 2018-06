Wouter maakt kinderdroom waar met De Partage 08 juni 2018

03u01 0 Mechelen In pop-up horecaproject The Box doet De Partage, een restaurant met een bijzonder verhaal, vandaag de deuren open.

Uitbater is Wouter Joossens (41), die na zeventien jaar zijn job als accountmanager in de informaticasector opgaf om zijn kinderdroom waar te maken: kok worden. Hij behaalde zijn diploma aan het Antwerpse PIVA en deed ervaring op bij Condacum in Kontich. Waar zijn passie hem leiden zal, weet Wouter nog niet precies. Met De Partage wil hij uittesten of een eigen restaurant een optie is. "Delen staat in De Partage centraal. Van eten - dat in grote schotels de tafel opkomt - tot verhalen en fijne momenten."





Vluchteling in de keuken

Hij laat ook mensen met minder kansen delen in project. Zijn rechterhand in de keuken is Ali Dbah (30), een vluchteling die in Syrië zijn eigen restaurant had. "Zoveel mogelijk ingrediënten haal ik bij lokale producenten. Zo komen de groenten van M'Akker, de carpaccio van hertenfarm Parkcoplus en de taart van Niki's Bakery." Een menu kost 30 euro (35 met dessert). De Partage is geopend tot 26 augustus. Info: www.departage.com. De 'Partage' volgt ijssalon nICE op, die haar comeback maakt in de Oude Vleeshalle. (WVK)