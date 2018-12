Workshop leert leerlingen hun vruchtbaarheid kennen: “Uitstel van kinderwens leidt tot afstel.” Wannes Vansina

06 december 2018

17u35 4 Mechelen Kinderwens ExpertiseNetwerk lanceerde donderdag in COLOMAplus in Mechelen een campagne om jongeren voor te bereiden op mogelijke onvruchtbaarheidsproblemen. “Uitstel van kinderwens leidt tot afstel”, luidt het.

‘K.E.N. jouw vruchtbaarheid.’ Zo heet de nieuwe jongerencampagne waarmee het Kinderwens ExpertiseNetwerk sinds vandaag van school naar school trekt. De primeur was voor leerlingen van het vierde jaar Haartooi en Restaurantkeuken van COLOMAplus. Tijdens de workshop begonnen de trainers met het begin: verliefd worden. Om te eindigen met: de mogelijkheid om geen kinderen te kunnen krijgen. “Een koppel op zes in Vlaanderen krijgt te maken met ongewenste kinderloosheid”, zegt Shanti Van Genechten.

Roken en drinken

Uit een onderzoek uitgevoerd in tien Gentse secundaire scholen blijkt dat er duidelijk hiaten zitten in de kennis over vruchtbaarheid. Bij jongeren leeft het beeld dat zwanger worden vanzelf gaat. “Al te vaak werd in het verleden in de seksuele voorlichting op school de nadruk gelegd enkel op het vermijden van ongewenste zwangerschappen en seksueel overdraagbare aandoeningen. Uiteraard blijft dit erg belangrijk, maar daardoor krijgen veel jongeren de impliciete boodschap dat zwanger worden vanzelf gaat, en besteden ze later niet steeds de beste zorg aan hun vruchtbaarheid. Het uitstellen van de kinderwens tot een latere leeftijd, is daar een voorbeeld van.” Vanaf de leeftijd van 35 jaar daalt immers bij de kans op een succesvolle zwangerschap bij de vrouw. De leerlingen werden ook gewezen op de mogelijke nadelige gevolgen van roken en drinken.

Wat leerkracht PVA Kim Matho opvalt, is dat er al van jongsaf aan een grote druk ligt op meisjes om later moeder te worden. “Als je geen kinderen kunt krijgen, dan heb je gefaald.” Veel leerlingen staan op hun 15 jaar nog niet stil bij hun vruchtbaarheid, Zohra (16) wél. “Stel dat ik niet zwanger kan raken, dan zou dat voor mij een grote teleurstelling zijn. Ik zit daar wel mee”, zegt ze.

Niet vanzelf

Kinderwens ExpertiseNetwerk pleit ervoor om de term ‘seksuele voorlichting’ te vervangen door ‘seksuele en reproductieve voorlichting’, zodat alle aspecten van voortplanting kunnen besproken worden. “Het is een én-énverhaal: het vermijden van ongewenste zwangerschappen is belangrijk, maar jongeren moeten ook weten dat wanneer ze klaar zijn voor een gezin, dit niet zomaar vanzelf komt.” Kinderwens Expertisenetwerk organiseert in eerste instantie zelf workshops ‘reproductieve voortplanting’. Het roept scholen op om net als COLOMAplus ook “K.E.N.” te worden. Bedoeling is in een volgende fase leerkrachten op te leiden zodat ze de workshops zelf kunnen geven.