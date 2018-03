Word mede-eigenaar van windmolen ENERGIEBEDRIJVEN BOUWEN TURBINES, MAAR WETEN NOG NIET WAAR WANNES VANSINA

23 maart 2018

02u53 0 Mechelen Energieproducenten Eoly, Eneco Wind Belgium en Ecopower hebben donderdag een engagementsverklaring ondertekend voor de realisatie van een windmolenpark in Mechelen. Waar dat moet komen, is evenwel nog onbekend. De Mechelaars zullen wel voor een stukje mede-eigenaar kunnen worden van de turbines.

Het stadsbestuur is voorstander van windmolens. De productie van elektriciteit uit zonnepanelen mag tussen 2011 en 2015 dan zijn gestegen met 150 procent tot 13.000 MWh, de impact ervan op de totale energievraag blijft beperkt. Twee à drie windmolens zouden evenveel produceren en dus een veel grotere impact hebben. "Per gerealiseerde windmolen zou onze productie van hernieuwbare energie stijgen met 4 à 5.000 MWh stijgen, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ruim 1.200 gezinnen", zegt schepen van Energie en Klimaat Marina De Bie (Groen).





Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een zoektocht door de stad naar partners in 2015 om windmolens te realiseren, draaide op niets uit. Het project kende wel een doorstart toen provinciegouverneur Cathy Berx een jaar later overleg organiseerde met de geïnteresseerden. In de twee jaar tijd die volgden, werden door de kandidaat-ontwikkelaars afspraken gemaakt, wat gisteren uitmondde in de ondertekening van een engagementsverklaring. "Het vinden van een geschikte locatie is moeilijk, omwille van de bewoning, en omwille van de nabijheid van de luchthavens van Deurne en Zaventem, de NAVO-pijpleiding en belangrijke vogeltrekroutes. Intussen werden zones afgebakend waar de windmolens niet kunnen komen. Nu zal kunnen worden gekeken hoe binnen de resterende zoekzones windcapaciteit maximaal kan worden benut", zegt De Bie. Meer details over mogelijke locaties gaf ze gisteren niet vrij.





Draagvlak

Bij een enquête enkele jaren terug bleek 82,5 procent van de Mechelaars voorstander van windmolens op het grondgebied. Vraag is of dat nog zo zal zijn als de locatie bepaald is, want het zal niet de eerste keer zijn dat buurtprotest het einde betekent van een windmolenproject. De partners willen dat opvangen door in te zetten op het creëren van draagvlak en participatie. Volgens Tine Deheegher van Eneco kan dat bijvoorbeeld in de vorm van crowdfunding of een coöperatieve. "Mensen kunnen ook zeer trots zijn als er een windturbine in hun tuin staat, zeker als ze een stukje eigendom hebben en ze kunnen volgen hoeveel de molen produceert", zegt Margot Vingerhoedt, communicatieverantwoordelijke bij Ecopower. Het zal nog minstens twee - en waarschijnlijk meer - jaren duren vooraleer de windmolens er staan.





Volgens Karel Derveau van Ecopower moet het in de eerste plaats een duurzaam project worden en is de timing van minder belang. "De technologische ontwikkelingen gaan momenteel razendsnel. Het vermogen en de stuurbaarheid worden alsmaar beter en de technologie werkt om de turbines te doen stoppen wanneer een individuele vogelsoort of vleermuizen in de buurt komen. Het heeft voordelen om niet te overhaasten."