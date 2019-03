Woordvoerder van Vlaamse Waterweg maakt carrièreswitch en opent café dat zijn liefde voor Mechelen uitstraalt Els Dalemans

10 maart 2019

09u10 0 Mechelen Na 20 jaar als woordvoerder van De Vlaamse Waterweg, gooit Mechelaar Kevin Polfliet het over een heel andere boeg. Samen met stiefzoon Tim Terlinck opent hij op vrijdag 15 maart de deuren van café Het Maanlicht in de Frederik de Merodestraat. Een zaak die zijn liefde voor Mechelen uitstraalt. “Dit was altijd al mijn grote droom. Na 20 jaar water is het tijd voor 20 jaar bier”, grapt Polfliet.

Hij is afkomstig uit Willebroek, al jaren Maneblusser en in de Dijlestad actief bij verschillende verenigingen. Vanaf vrijdag staat Polfliet er ook dagelijks achter de tapkraan van Het Maanlicht.

“Ik werk nu 2 decennia bij wat tot voor kort ‘Waterwegen en Zeekanaal’ heette, en al even lang broed ik op het plan om een café te openen. Die droom werd eigenlijk nooit concreet, tot het pand van het vroegere Thaise restaurant ‘Lan Na Thai’ in de Merodestraat te huur kwam staan. Ik woon vlakbij, en merk dat er stilaan beweging komt in onze buurt. Daar wil ik met Het Maanlicht mee deel van uitmaken. Daarom zet ik nu mijn job bij De Vlaamse Waterweg even on hold. Mijn stiefzoon Tim, die al heel wat horeca-ervaring heeft, zet mee zijn schouders onder het project en gelooft er even hard in. Ik heb lang genoeg gewacht: dit moét ik gewoon proberen.”

“De ligging van ons café is een béétje een gok, omdat we iets verderaf zitten van de Grote Markt en de Vismarkt. Maar de Sint-Janskerk en het Hof van Busleyden zijn vlakbij, het museum heeft trouwens geen eigen plekje waar bezoekers iets kunnen drinken. De stad plant ook een stadsbioscoop in de gerenoveerde Oude Stadsfeestzaal wat verderop in deze straat.”

Ik verzamel al jaren oude foto’s, prenten en affiches van onze Dijlestad. Ze komen perfect tot hun recht in Het Maanlicht Kevin Polfliet

“Ook de naam van ons café zat al lang in mijn hoofd. Het is vanzelfsprekend een verwijzing naar de Maneblussers, de bijnaam van de Mechelaars. Het Maanlicht moet een gezellig biercafé worden, waar zowel Mechelaars als toeristen zich thuis voelen. Onze kaart telt een 50-tal speciale biersoorten, en natuurlijk kon het volledige assortiment van de Mechelse brouwerij Het Anker niet ontbreken. We zullen ook kleine snacks serveren, de producten koop ik zo veel mogelijk bij de lokale Mechelse handelaars.”

Half museum

Ook in de inrichting is de liefde van Polfliet voor Mechelen overduidelijk aanwezig. “Ik verzamel al jarenlang oude foto’s, prenten, affiches en meer over onze Dijlestad. Een concreet plan had ik niet, maar de spullen komen perfect tot hun recht in Het Maanlicht. Ik krijg zelfs niet alles opgehangen, én Mechelaars komen mij al andere vondsten toestoppen. Straks kan ik hier een museum openen, als uitbreiding van het Hof van Busleyden (lacht).”

Café Het Maanlicht in de Frederik de Merodestraat 59 in Mechelen opent de deuren op 15 maart, en is elke dag -behalve woensdag - open vanaf 11 uur. Op zaterdag zijn klanten al vanaf 9 uur welkom. www.hetmaanlicht.be.