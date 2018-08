Woonzorgcentra feesten mee Maanrock 27 augustus 2018

Niet iedereen is even mobiel en raakt makkelijk in de Mechelse binnenstad om te genieten van de sfeer. Om toch zo veel mogelijk bewoners te betrekken bij hun gratis stadsfestival, werden de concerten op het hoofdpodium live gestreamd in de drie woonzorgcentra van zorgbedrijf Rivierenland in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Daar werden in de cafetaria's grote schermen opgezet waar bewoners samen met hun bezoekers rond verzamelden. "De muziek staat hier gelukkig niet zo luid als op de Grote Markt", werd er gegrapt. "We kennen natuurlijk niet alle artiesten, maar het wel eens leuk om dit mee te maken. En zo hebben we meteen weer iets om over te babbelen." (EDT)