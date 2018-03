Woonwijk Papenhof terug naar tekentafel BOUWPROMOTOREN EN PROJECTONTWIKKELAARS HAPPEN NIET WANNES VANSINA

13 maart 2018

02u32 0 Mechelen De ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Papenhof in Mechelen moet gedeeltelijk terug naar af. Door de desinteresse van bouwpromotoren moeten de plannen van de derde en laatste fase, met 71 woningen, terug naar de tekentafel. Igemo reanimeert deze zomer wel de 53 woningen uit de tweede fase, nadat ook daar de ontwikkelaar afhaakte.

In 2010 schoot Papenhof goed uit de startblokken. De interesse voor de kavels waarop de kopers zelf mochten bouwen, was groot. Het project stokte echter tijdens de tweede fase met de ontwikkeling van de Hofkes. In drie fasen zou een tijdelijke vereniging met het Mechelse Willemen en het Hasseltse DMI Vastgoed 97 woningen bouwen, maar daarvan werden er uiteindelijk maar 43 gebouwd. Na een moeizame verkoop zetten de ontwikkelaars de samenwerking met Igemo in 2015 stop.





Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen (Open Vld) waren de stedenbouwkundige voorschriften van die aard dat ze een marktconform project in de weg stonden. "Het ruimtelijk uitvoeringsplan is bijzonder gedetailleerd en bepaalt tot op de meter wat waar moet gebeuren. Dat maakte dat het niet mogelijk was om kleine aanpassingen te doen om woningen meer te personaliseren."





Intussen werd daar door de stad en Igemo een mouw aangepast. Een ondergrondse parking werd geschrapt, de huidige parking heringericht en verbeterd. Daarnaast werden architecten aangesteld om "de beeldkwaliteit te verbeteren" - lees: de woningen mooier te maken, komen er duidelijker parkeervrije erven en krijgen de tuinbergingen een betere plaats. "Langsheen het Aspergeveld komen twee blokken met in totaal 26 woningen. Daarvoor gaan we op zoek naar een ontwikkelaar. De 27 andere aan de aangrenzende woonerven zullen we vanaf deze zomer verkopen als kavels om de bouwheer meer vrijheid te geven bij het ontwerpen en bouwen. Hij kan kiezen uit vijf architecten die wij hebben aangeduid. Zo vermijden we de kazernestijl van de Hofkes", zegt Peter De Bruyne, algemeen directeur van Igemo. De woningen moeten zo goed als energieneutraal zijn.





Extern ontwerpteam

Bijschaven werkt voor de derde fase niet. Die gaat volledig terug naar de tekentafel. Rondom het Papenhofpark zouden 24 'parkappartementen', 30 'pleinappartementen' en een zone met 17 woningen voor groepen komen, maar dat gaat niet door. Of toch niet volgens het oude plan. De verhuis van de geplande site voor Chiro Libertus in de Papenhofdreef naar de site voor cohousing achter het park is een reden, maar ook de park- en pleinappartementen aan weerszijden van de Papenhofdreef worden niet gebouwd. Igemo contacteerde diverse private projectontwikkelaars en bouwpromotoren, maar zonder succes. Ook daar wordt verwezen naar de huidige stedenbouwkundige voorwaarden. "Daarom beginnen we opnieuw met een wit blad", zegt De Bruyne. Er wordt een opdracht gegeven aan een extern ontwerpteam om een ruimtelijk en architecturaal ontwerp op te maken. Volgens De Bruyne zal het zeker twee jaar duren voor die procedure rond is. Komen er meer woningen? "Het is de tendens om te verdichten, maar ik wil daarop niet vooruitlopen", zegt Geypen. Oppositieraadslid Karel Geys (sp.a) maakt zich zorgen. "De stad en Igemo moet buurtbewoners inspraak geven om de toekomst van deze mooie wijk en de omgeving ook in de komende jaren veilig te stellen." Volgens de stad en Igemo komt er ook inspraak wanneer het masterplan klaar is.